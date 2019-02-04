ÇEVDOSAN 4 ilçede eğitimlerini sürdürüyor

Atık toplama alanında faaliyet gösteren ÇEVDOSAN, Mersin'in 4 merkez ilçesinde vatandaşları bilgilendiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı ‘sıfır atık' projesi kapsamında bilgilendirme çalışmalarına devam eden ÇEVDOSAN, Mezitli, Yenişehir, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde sokak sokak gezerek atıkların geri dönüşüme kazandırılması yönünde bilgiler veriyor. 4 ilçe belediyesi ile ortak hareket eden firma yetkilileri, her merkez ilçede ayrı ayrı son 3 ayda 10 bin adet broşür dağıttı.

Daha yaşanılabilir bir dünya için 7'den 70'e herkesin atık konusunda bilgilendirilmesi gerektiğine işaret eden ÇEVDOSAN A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akbaş, "Geri dönüşüm bir ülkenin en önemli alanlarından birisidir. Son zamanda yaptığımız eğitimler ve geri dönüşüm alanındaki bilgilendirme toplantıları ile Mersin'de 10 binlerce kişiye ulaştık. Yapılan eğitimler çerçevesinde vatandaşlarımız daha bilinçli hareket etmeye başladılar. Bu durum bizleri çok memnun ediyor. Yaptığımız eğitimler ve bilgilendirme toplantılarına ara vermeden devam edeceğiz ve daha yaşanabilir bir ülke için bizden sonraki nesillere örnek olacağız" dedi.