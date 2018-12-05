ÇEVDOSAN bilgilendirmeye devam ediyor

Geri dönüşüm faaliyetlerine ara vermeden devam eden ÇEVDOSAN, Mersin'de kurum ve kuruluşları bilgilendiriyor.

Kurum ve kuruluşları tek tek ziyaret ederek geri dönüşüm, ambalaj atıkları ve sıfır atık projesini anlatan ÇEVDOSAN yetkilileri, vatandaşlara geri dönüşümün önemini anlatıyor. Mersin'de her bölgede geri dönüşüme yönelik faaliyetleri koordineli bir şekilde yürüten ÇEVDOSAN A.Ş, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İl Tarım Müdürlüğü'nde yaptığı sunumlarda geri dönüşüm atıklarının doğaya değil, geri dönüşüm kutularına atılması gerektiği hususunda bilgiler veriyor. 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında da insanları bilgilendiren ÇEVDOSAN, temiz bir dünya adına çalışmalarını sürdürüyor.

Geri dönüşümün Türkiye açısından büyük bir önem taşıdığını ifade eden ÇEVDOSAN Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akbaş, "Geri dönüşüm Mersin ve ülkemiz açısından büyük önem taşıyor. Doğaya atılan zararlı atıkların önüne geçmek ve halkı bilgilendirmek adına Mersin'in tüm bölgelerinde çalışmalar yürütüyoruz. Kurum ve kuruluşlarımıza yetkililerimizi görevlendirerek, geri dönüşümün önemini anlatmalarını sağlıyoruz. Bu dünya hepimizin ve bizim el birliği ile dünyamıza sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.