ÇEVDOSAN, Silifke TSO'da ‘Sıfır Atık' projesini anlattı

MERSİN (İHA) – ÇEVDOSAN, Mersin'in ilçelerinde ‘Sıfır Atık' projesini anlatmaya devam ediyor. ÇEVDOSAN Çevre Mühendisi Dilara Güngör, projeyle atıkların enerjiye dönüştürülerek ülke ekonomisine ciddi oranda katkı sağlamasının hedeflendiğini söyledi.

Mersin'de atık ayrıştırma tesisleri ile geri dönüşüm alanında faaliyet gösteren ÇEVDOSAN, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) işbirliği ile Silifke TSO konferans salonunda ‘Sıfır Atık' projesi kapsamında konferans düzenledi. Konferansa Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Silifke TSO Başkanı Nurettin Kaynar, Silifke TSO yöneticileri ve personeli katıldı.

“Projeyle atıkların enerjiye dönüştürülerek ülke ekonomisine ciddi oranda katkı sağlaması hedefleniyor”

Silifke'deki konferansta konuşan ÇEVDOSAN Çevre Mühendisi Dilara Güngör, çevre kirliliğinin en aza indirilmesi adına geri dönüşümün büyük önem taşıdığını ifade ederek, “Geri dönüşüm gerek doğaya olan saygı gerekse ülke ekonomisi açısından son derece önemli bir oluşumdur. Bu oluşuma destek vermek adına bölgemizde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Sıfır Atık projesi kapsamında 2023 yılına kadar ülkemizde bu oluşumun tamamen benimsenmesi ve atıkların enerjiye dönüştürülerek ülke ekonomisine ciddi oranda katkı sağlaması hedefleniyor. Bu konuda, alt yapısı oluşturulan ‘Sıfır Atık' projesi hakkında vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye devam ediyoruz” dedi.

Silifke TSO'dan üyelerine 5 bin adet bez torba

Sıfır Atık projesinin bir tasarım projesi olduğunu belirten Silifke TSO Başkanı Nurettin Kaynar da “Sıfır atık, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşumunun engellenmesi ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan bir hedeftir. Sıfır atık projesi bir tasarruf projesidir. Ucuzluğu nedeniyle pek çok alanda kullanılan plastik, doğaya en fazla zarar veren atıkların başında gelmektedir. Plastik poşetlerin doğaya bırakılmasından en az bin yıl sonra bu ürünlerin tamamen çözülmesi gerçekleşmektedir. Uzun süre toprakta kalan plastik, bünyesindeki zehirli kimyasalları toprağa salmaktadır. Silifke Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler, Sıfır Atık Projesi kapsamında üyelerimize ve paydaşlarımıza dağıtılmak üzere bugün 5 bin adet bez torba dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu sayede plastik poşet kullanımını hayatımızdan çıkarmayı hedeflerken, çevreye karşı duyarlı olmanın bir örneğini sergilemiş oluyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, doğaya saygılı olmadan yaptığımız hiçbir faaliyetin sürdürülebilirliği bulunmamaktadır” diye konuştu.

“Tüm kurumlarımız ve vatandaşlarımızın hassas davranmaları gerekiyor”

Sıfır Atık projesinin hem çevre hem de ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını belirten Silifke Kaymakamı Cinbir ise “Doğa ve çevre bilincini önce kendimize sonra da çevremizdeki kişilere ne kadar iyi anlatırsak ‘Sıfır Atık' kavramını da o kadar iyi gerçekleştirmiş oluruz. Sıfır Atık projesi kapsamında şu anda henüz işin başındayız ve ilerleyen zamanlardaki gelişimlerle birlikte ‘Sıfır Atık' projesi önce ülkemizde sonra dünyada geniş bir yer bulacaktır. 100 bin nüfusun üzerindeki belediyelerde 2019 sonuna kadar atık geri alım merkezleri oluşmuş olacak. Türkiye gündeminde geniş yer bulan plastik poşetlerin ücretli hale gelmesi ile birlikte son zamanlarda yapılan araştırmalar neticesinde poşet kullanımında azalmalar saptanmıştır. Bu da uygulamanın çevre ve doğa açısından ne kadar olumlu bir uygulama olduğunun göstergesidir. Bu bağlamda geri dönüşüm ve atık toplama işlemleri ülkemiz açısından iki yönlü önem taşıyor. Birinci öncelik çevre tahribatını önlemek, önem arz eden ikinci öncelik ise bu atıkların tekrar kazanımını sağlayarak ekonomik gelir elde etmektir. Bu kapsamda tüm kurum ve kuruluşlarımızın, tüm vatandaşlarımızın bu konuda hassas davranması gerekiyor” ifadelerini kullandı.