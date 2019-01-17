Çevdosan ve AGED, 'Sıfır Atık' kampanyası başlattı

Çevdosan ve Atık Kağıt ve Geridönüşümcüler Derneği (AGED) işbirliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan ‘Sıfır Atık' projesini desteklemek amacıyla bir kampanya başlatıldı.

Kampanya ile ilgili bilgi veren Çevdosan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akbaş, Gülnar ve Aydıncık'ta çeşitli broşürler ile 'Sıfır Atık Projesi' halka anlatılarak neler yapılması gerektiğinin vurgulandığını belirtti. Akbaş, “Sıfır Atık demek, kaynakların verimli kullanılması, israfın ve atık oluşumunun önlenmesi ya da en azından azaltılması ile birlikte atık oluştuğu takdirde kaynağında ayrı toplanarak geri kazanımının sağlanmasını kapsayan bir atık yönetim şeklidir. Projeye daha geniş baktığımız zaman geleceğimize daha yaşanabilir bir doğa bırakmak adına yapılması elzem bir olaydır. Dünya nüfusundaki artış ile birlikte kaynaklarımızı daha verimli kullanma ihtiyacımız doğmuştur. Bugün istatistiklere bakıldığında nüfus olarak oldukça yüksek olan Çin ve Hindistan'ın dünyayı kirletme oranları yüzde 50 iken Türkiye'nin kirletme oranı ise 0,7. Biz bu oranı daha da aşağıya çekebilmek için üzerimize düşen görevleri biliyor ve uygulamaya çalışıyoruz. Sıfır Atık Projesi öncelikli olarak ülkemizin geleceği, sonrasında ise dünyamızın geleceği açısından büyük önem taşıyan bir projedir. Bu hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.