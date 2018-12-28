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ÇEVDOSAN'dan Toroslar Belediye personellerine 'sıfır atık' eğitimi

Geri dönüşüm alanında faaliyet gösteren ÇEVDOSAN, ’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında Toroslar Belediye personellerine eğitim verdi.

Geri dönüşüm alanında faaliyet gösteren ÇEVDOSAN, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında Toroslar Belediye personellerine eğitim verdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi'nin çalışmaları ve eğitimleri tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de sürüyor. Mersin'de geri dönüşüm sektörünün öncü firmalarından olan ÇEVDOSAN, proje kapsamında kurum ve kuruluşları bilgilendirmeye devam ediyor.


Kurumları tek tek ziyaret ederek atık kontrolü hakkında bilgilen veren ÇEVDOSAN yetkilileri, atık kontrolünün çevre açısından önemini de anlatıyor. 'Sıfır Atık Projesi' israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması, atıkların geri dönüştürülmesini kapsıyor.

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