Ceviz soyma makinesi üreticinin yüzünü güldürüyor

Üretici bu sayede hem zamandan hem de iş gücünden tasarruf sağlarken, ürünlerini de kısa sürede piyasaya ulaştırabiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi, üreticilere alet-ekipman desteğini sürdürüyor. Ekipman desteğinden Ayvagediği Mahallesindeki ceviz üreticileri de yararlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Toroslar S.S. Ayvagediği Sulama Kooperatifine teslim ettiği ceviz soyma makinesi, üreticinin yüzünü güldürdü. Makine gelir gelmez çalıştıran üreticiler hem zamandan hem de iş gücünden tasarruf etmenin mutluluğunu yaşarken, ellerinden aylarca çıkmayan ceviz lekesinden de kurtulmuş oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sadece 10 dekarlık bir bahçeden toplanacak meyve ağırlığının, yetiştirilen çeşitlere göre 5 bin ile 7 bin kilogram arasında olduğu, söz konusu ağırlıktaki cevizleri soymanın üreticilerin günlerini aldığı belirtildi. Büyükşehir Belediyesinin teslim ettiği ortalama 900-1000 kilogram ceviz kavlatma kapasitesine sahip makine sayesinde, artık üreticilerin günlerce uğraşmak yerine 1 saatte tüm cevizlerini soyabildikleri ifade edildi.

“Hem zamandan kazanıyorlar hem iş aksamaları olmuyor”

Büyükşehir Belediyesi, proje çerçevesinde 2022 yılı içerisinde Toroslar S.S. Ayvagediği Sulama Kooperatifi, Mut S.S. Dağ Pazarı Sulama Kooperatifi ve Gülnar S.S. Yassıbağ Sulama Kooperatifine birer adet olmak üzere toplamda 3 adet ceviz soyma makinesi desteği sağladı.

Ayvagediği Mahallesi Muhtarı Ayhan Gümeli, mahallesine gelen ceviz soyma makinesi desteği için teşekkürlerini ileterek, “Bu işi yapan vatandaşlar elini boyuyor. Bir topluma girdiği zaman, bunu saklama mecburiyetinde kalıyor. Şu an çuvala döküp düğmeye bastığı zaman işi bitiyor. Mesela bir vatandaşın 10 çuval cevizi varsa ve 3 günde soyuyorsa artık 1-1,5 saatte bitiyor işi. Hem zamandan kazanıyorlar hem iş aksamaları da olmuyor” dedi.

“4-5 günlük işi 1 saatte yapıyoruz”

15 yıldır ceviz işi ile uğraştığını söyleyen Şerife Erdoğan da “15 yıldır uğraşıyorum, rezil oluyordum, komşularımdan yardım bekliyordum. Sabah geldik, çok memnun kaldım. 5 günde soyuyorduk, ama bugün bir saatte hallolacak” ifadelerini kullandı.

1970 yılından bu yan yaylada olduğunu söyleyen üretici Ahmet Baygın ise “25 yıldır ceviz işi ile uğraşıyorum. Ortalama 300 kilogram kadar cevizim çıkıyor. 4-5 günde ancak soyuyorduk. Eleman yok bizde, fazla nüfus da yok. Ama şimdi sağ olsun Vahap Seçer başkanımız makine getirdi. Teşekkür ediyoruz hizmetleri için. Şimdi bir saatte işim bitecek. Hem zamandan kazanacağım hem ekonomiden kazanacağım” diye konuştu.