Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Özdil, MTOSB'de incelemelerde bulundu

MERSİN (İHA) – ‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil, bölgedeki sanayi kuruluşları ve atık çıktılarıyla ilgili bir data oluşturulması gerektiğini söyledi.

Beraberindeki heyetle birlikte MTOSB'yi ziyaret eden Özdil, MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, Denetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, Bölge Müdürü Halil Yılmaz tarafından karşılandı.

Özdil'e sıfır atık çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Başkan Tekli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan “Sıfır Atık Projesi” sonrasında MTOSB Bölge Müdürlüğü ve Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaptıkları çalışmalar ile projeye destek verdiklerini belirtti. Tekli, “Bölgemize yapılan ziyaretlerde öğrencilerimizi mutlaka geri dönüşüm fabrikası olan işletmemize götürerek, çocuklarımıza bunun eğitimini vermeye çalışıyoruz. MTOSB içerisinde atıklarımızı ayrıştırarak geri dönüşüm kutularında toplamaya başladık. Kısa süre içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından öngörülen Geçici Atık Depolama Alanı'nı kurmanın çalışması içerisindeyiz. Daha sonrasında ise Atık Getirme Merkezi kurarak MTOSB'nin ‘Sıfır Atık Projesi' sonrasında tüm kurallara uyan bir bölge olmasını hedefliyoruz” dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Özdil ise “Sizlerle ortak bir çalışma yürüterek MTOSB içerisinde hangi sanayi kuruluşlarımız var, bunların girdisi ve atık çıktısı nedir; üzerinde çalışarak ciddi bir data oluşturmamız gerekmekte. Özellikle bu atıkların tekrar nasıl ekonomiye kazandırılacağı konusunda çalışmalar yürütmeliyiz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne kadar birçok etkinlikte bulunacağız. Fakat bu etkinlikler içerisinde en önem verdiğimiz; geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yönelik okullarda yapacağımız çalışmalar. Bu çalışma zaman zaman oyunlar ile zaman zaman eğitimler ile gerçekleşecek. Geleceğimize daha temiz bir doğa bırakabilmek adına hepimizin üzerine önemli görevler düşüyor” diye konuştu.

Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni de ziyaret eden heyet, öğrencilerden geliştirdikleri projeler hakkında bilgi aldılar.