Çevrecilerden balık çiftliklerine tepki

Mersin'de çevreci dernekleri temsilcileri, kentte kurulması planlanan balık çiftliklerinin denizi kirleteceğini iddia ederek, bu çiftliklerin kurulmamasını istedi.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde (MGC) bir araya gelen çevreci dernekleri temsilcileri, balık çiftlikleriyle ilgili tepkilerini dile getirdi. Çevrecilere Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz da destek verdi. Temsilciler adına açıklama yapan avukat Semra Kabasakal, bölgeye kurulması planlanan balık çiftliklerinde kullanılacak çeşitli kimyasallar, ilaçlar, antibiyotikler ve yemler ile denizin kirletileceğini savundu. Çiftlik kurmak için başvuran 20 şirketin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun onaylandığını belirten Kabasakal, "Şirketlerin rantı uğruna kamu kaynaklarımızı zarara uğratacak olan balık çiftliklerinin kurulum kriterlerine bakıldığında bölgemizin iklim şartları ve denizimizin akıntı hızının uygun olmadığı görülmüştür. Akıntı hızının uygun olmamasından kaynaklı, balık çiftliklerinde kullanılacak malzemelerden ve çiftliklerin kıyıya yakın kurulum planından dolayı denizimizin çok kısa sürede kirleneceği ortadadır" diye konuştu.

Balık çiftliklerinin kurulum kararlarının 2008 yılında alındığını hatırlatan Karasakal, "Mersin bir turizm merkezidir. Balık çiftlikleri 2008 yılında alınan eski bir kararla kurulamaz. Bölgenin turizm sektörü 2008 yılından günümüze kadar çok gelişmiştir. Balık çiftliklerinin kurulacağı bölgeler turizm bölgeleri 1. derece doğal ve arkeolojik sit alanları olarak ilan edilmiştir. Güncel olmayan bir kararla balık çiftliklerinin kurulması yasalara aykırıdır. Balık çiftliklerinde kullanılan yemler GDO'ludur, ÇED raporlarında tesislerde ölen balıkların balık yeminde kullanılacağı yazılıdır. Ölü balıkların balık yeminde kullanılacak olması yasa ve insan sağlığı koşullarına aykırıdır. Balık çiftlikleri bölgemizde turizmi ve insan sağlığını olumsuz etkileyecektir. Bizler Anamur, Aydıncık ve Silifke'de kurulum planı yapılan balık çiftliklerinin bölgemize vereceği zararı engellemek, yaşam alanlarımızı korumak için 20 şirketin olumlu ÇED raporlarının iptali için mahkemeye dava açtık. Balık çiftliklerine karşıyız. Doğal balıkçılığın geliştirilmesini ve denizimizin temiz kalması için mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.