Mersin'de ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı.

Mersin Adliyesi önünde 'kitap iyileştirir' teması ile ikincisi düzenlenen 'Ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası' töreninde konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, kitabın insanın yol arkadaşı olduğunu söyledi. Ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların istifade edeceği kütüphaneler için ikincisi düzenlenen kitap kampanyasını çok değerli bulduğunu ifade eden Pehlivan, "Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının ilk kitap bağışı kampanyasında ülke genelinde ilk üçe girmesinden dolayı tebrik ederim. Bu kampanyanın da aynı şekilde başarılı olacağına inanıyor, bir kitap dahi olsa yapılan bağışının değerli olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Mersin'in toplanan kitap sayısında ilk üçe girmesi bir başarıdır"

Kampanyanın, cezaevlerinde olan vatandaşların da kitaplarla haşır neşir olması, geçirdikleri süre içerisinde rehabilite olmalarına da katkı sağlayacağını kaydeden Pehlivan, "Buradaki temel maksat da odur. Cezaevleri aynı zamanda ıslah evleri, rehabilitasyon merkezleridir. Kitaplar, mahkumların oradaki vakitlerini en iyi şekilde değerlendirerek kendilerini değişik konularda yetiştirmelerine ve aydınlanmalarına bu anlamda da rehabilite olmalarına vesile olacaktır. Bu kampanyaya katkı sağlayan herkesi kutluyorum. Türkiye genelinde düzenlenen bu kampanyada, Mersin'in toplanan kitap sayısında ilk üçe girmesi bir başarıdır. Biz de bu yılki kampanyaya elimizden gelen katkıyı vermeye çalışacağız. İnanıyorum ki, Mersinimizdeki kamu kurumlarımız, sivil toplum teşkilatlarımız ve vatandaşlarımız, bu kampanyaya duyarlılık gösterecektir" ifadelerini kullandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak da Adalet Bakanlığınca 2021'de 'Bir kitap, bir umut' sloganıyla ceza infaz kurumları için kitap kampanyası başlatıldığını hatırlatarak, söz konusu dönemde 216 stantta ve kitap kumbaralarında toplam 256 bin 376 kitap toplandığını kaydetti. Öztoprak, "Mersin il merkezi olarak 13 bin 277 kitap toplayarak Türkiye genelinde ilk 3'e girdiğimiz için Adalet Bakanlığımız tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza 'Teşekkür Belgesi' gönderilmiştir. Bu yıl kampanyamız 'kitap iyileştirir' sloganıyla düzenlenmektedir. Ceza infaz kurumlarımızdaki hükümlülerin, cezalarının infazı ile ulaşılmak istenilen temel amaç, öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün, yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır. İnfazın temel amacı doğrultusunda ceza infaz kurumlarımızda hükümlü ve tutukluların kendilerini geliştirmeleri, boş zamanlarını etkin bir şekilde kullanmaları amacıyla kütüphaneler oluşturulmuştur" diye konuştu.

Öztoprak, kitap bağış kampanyasının geleneksel olarak düzenlenmesinin planlandığını ifade ederek, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından kitap kampanyasının açılış kurdelesi kesildi, kurumlar tarafından getirilen kitaplar bağışlandı.

Programa Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, hakimler ve cumhuriyet savcıları, Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, İl Müftüsü Aydın Yığman ile diğer kurum temsilcileri katıldı.