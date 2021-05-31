Ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza infaz kurumu yerleşkesinde kütüphane kurulmasına ilişkin işbirliği" protokolü çerçevesinde Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri oluşturulması için bağış kampanyası başladı. Bu kapsamda, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak öncülüğünde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların kullanımına sunulmak üzere kitap bağışı kampanyası düzenlendi.

Başsavcı Tolgahan Öztoprak'ın öncülüğündeki kitap bağışı kampanyası törenine, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkçıoğlu, Sahil Güvenlik Komutanı Albay Oğuz Bavbek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru da katıldı.

Törende konuşan Başsavcı Tolgahan Öztoprak, kitap bağışı kampanyasının hükümlü ve tutukların kişisel gelişimleri ve cezalarının infazından sonra da topluma uyum sürecine olumlu katkı sağlayacağını düşündüklerini söyledi. Öztoprak, "Bugün başlangıcını yaptığımız kitap bağışı kampanyasına tüm kurum ve kişilerin destek olmasını bekliyoruz. Kampanyanın hayırlı ve uğurlu olması temennisi ile projeye öncülük eden başta Adalet Bakanımız sayın Abdülhamit Gül olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.