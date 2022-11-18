İhlas Haber Ajansı

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Cezaevi aracı kaza yaptı, 11 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.


Kaza Alifakı Mahallesi Cezaevi yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Alifakı Cezaevi - Tarsus bağlantı yolu üzerinde cezaevi personelinin içerisinde olduğu 33 PNG 35 araç ve 38 HG 821 plakalı pikap kafa kafaya çarpıştı.


Çarpışmada 9 cezaevi personeli ve pikapta bulunan 2 sivil vatandaş yaralandı.


Yaralılar olay yerine intikal eden 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Polisin kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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