Cezaevi aracıyla kamyon çarpıştı: 23 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde cezaevi ring aracıyla kamyonun çarpışması sonucu 23 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Alifakı Mahallesi Tuzla Karataş yol ayrımında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tarsus Cezaevindeki mahkumları taşıyan 80 HC 331 plakalı ring aracı ile 33 AAZ 947 plakalı kamyon yol ayrımında kafa kafaya çarpıştı. Kazada 11 jandarma, 10 mahkum, 1 personel ve kamyon sürücüsü yaralandı.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, şoför mahallinde sıkıştı. Olay yerine çağrılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

Kazada toplam 23 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.