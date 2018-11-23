Cezaevi firarisi asayiş uygulamasında yakalandı

Mersin'in Anamur ilçesinde 150 polisle kentin giriş çıkışları ve iş yerlerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekipleri, kentin çeşitli yerlerinde geniş kapsamlı asayiş uygulaması yaptı. Uygulama 150 polisin katılımıyla kent merkezindeki umuma açık iş yerlerinde gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında açık yerlerde bulunan 350 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapılırken, 50 araç arandı. Aramada, 2 iş yerine ve 6 araca idari yaptırım cezası uygulandı. Denetlemelerde bıçak, satır gibi çeşitli suç unsurları da ele geçirildi.

Uygulamada hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan ve 1 yıldır cezaevi firarisi olduğu tespit edilen bir kişi de yakalandı. Kimliği açıklanmayan zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.