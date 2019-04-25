Cezaevinden firar eden şahıs, bir ay sonra Mersin'de yakalandı

MERSİN (İHA) – Mersin'de jandarma ekipleri, 20 Mart 2019'da Niğde Cezaevinden firar eden bir şüpheliyi, bir ay sonra yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Toroslar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonlar kapsamında, 19 Nisan 2019 tarihinde şüpheli görülen bir aracı takibe aldı. Ekipler, aracı merkez Toroslar ilçesi Çamlıdere Mahallesi Gözne yolu üzerinde durdurdu. Aracın sürücü şüpheli şahsın yapılan kimlik sorgusunda Niğde Cezaevinden 20 Mart 2019 tarihinde firar ettiği ve 5 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.