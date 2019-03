Cezaevine anaokulu

Mersin'in Tarsus ilçesindeki cezaevi kampüsü içinde bulunan Adalet Anaokulu törenle açıldı.

Tarsus Cezaevi Kampüsü içinde bulunan Adalet Anaokulu açılış törenine Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Şevket Can, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılınç, İlçe Emniyet Müdürü Halis Ünal ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılınç, anaokulun Türkiye'de ilk olduğunu, çalışan, hükümlü ve tutuklu kadınların çocukların faydalanabileceği bir eğitim yuvası olduğunu söyledi.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ise yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Müdürülüğü olarak önemli hamleler yaptıklarını söyledi.

Mersin olarak eğitimde ciddi ve önemli adımlar attıklarını belirten Mersin Valisi Ali İhsan Su, Adalet Anaokulu'nun örnek olduğunu söyledi. Vali Su, "Ben bugün çok güzel çok hayırlı bir hizmeti daha ilimizde Tarsus ilçemizde başlatmış oluyoruz. Malumunuz ilimizin her yanında her alanda çok ciddi kamu hizmetleri gerçekleştiriliyor. Eğitimden sağlığa altyapıdan, üst yapıya turizmden tarıma kültüre hakikaten her alanda çok ciddi çok önemli hizmetler yapıldı, yapılıyor, yapılacak olanlar var. Bu çerçevede eğitim alanında da hakikaten ilimizde çok ciddi çok öneli yatırımlar gerçekleşti. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ve Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber ilimizde derslik başına düşen öğrenci sayısında 2002-2003 yıllarında derslik başına düşen öğrenci sayısı 38 idi. Bugün geldiğimiz noktada bu sayı 27'ye inmiştir. Öğretmen sayımızı o tarihten bu tarihe 10 binin üzerinde arttırdık. 10 binin üzerinde akıllı tahta sınıflarımızda kurulumu gerçekleştirildi. Okul sayısında 516 yeni okul yapıldı. 2002-2003 tarihinde 671 olan okul sayısı varken bugün 1187 okulumuz var. Derslik sayımızı 6 binin üzerinde arttırdık o tarihten bu tarihe. Öğrenci sayımız da 73 bin arttı. Eğitimde hakikaten çok büyük bir mesafe kaydettik. Bu okul öncesi eğitimde de hakikaten çok ciddi mesafeler aldık. Bugün itibari ile kamu ve özel toplam anaokulu sayımız 92 toplam öğrenci sayımız 42855. Bununla biz okul öncesinde yüzde 48 oranındayız. Türkiye ortalamasının üstünde bir orana sahibiz. İnşallah bunu daha da geliştirmek için gayret ediyoruz işte bu gayretlerimizden bir tanesi de bugün burada beraber göreceğimiz Adalet Anaokulumuz. Bu da hakikaten önemli bir proje, cezaevinde kalan bayan vatandaşlarımızın yanında belirli bir yaş aralığında çocuklar da kalabiliyor. İşte bu çocuklarımızın eğitimden mahrum kalmaması, bunların da diğer çocuklar gibi aynı eğitimi alması için burada böyle bir faaliyeti başlatmış bulunuyoruz. Bu anaokulu hem cezaevinde kalan bayanlarımızın yanında misafir ettiğimiz çocuklarımız için bir okul olacak hem de burada görevli olan personellerimizin 3-5 yaş aralığındaki çocukları için bir eğitim yuvası olacak. Burada onlar için her şeyi hazırladık, çocuk bahçesiyle parkı ile vesaire sınıfları ile hakikaten çok güzel bir ortam oluşturduk. İnşallah biz onları da en güzel şekilde yetiştirmek için gayret ediyoruz. İlimizin her yerinde olduğu gibi burada da en büyük yatırım çocuklarımıza ve gençlerimize yapıyoruz. Tüm bu anlamda eğitim alanında ilimizde son 16 yılda yaklaşık 763 milyon liranın üzerinde yatırım gerçekleştirilmiştir. Milli eğitim ve yüksek eğitimi beraber değerlendirdiğimiz zaman 1 katrilyon 334 milyonun üzerinde ilimizde yatırım gerçekleştirilmiştir. Bunu daha da ileriye taşımak için hep birlikte gayret ediyoruz. Ben bu Adalet okulunun yapımında oluşturulmasında emeği geçen başsavcımıza teşekkür ediyorum, milli eğitim müdürümüze teşekkür ediyorum, kaymakamımıza teşekkür ediyorum, tabi ki burada her hizmeti sağolsun destekleyen ne zaman arasak ne desek hemen gerçekleştiren" dedi.

Konuşmaların ardından minik öğrenciler, mini gösteriler yaptı.