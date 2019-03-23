CHP Grup Başkanvekili Özel: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin beka sorunu yok"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin beka sorunu olmadığını savunarak, “Bu ülke beka sorununu 19 Mayıs 1919'da başlayıp, 29 Ekim 1923'de Cumhuriyet'le taçlanan kurtuluş ve kurtuluş mücadelesinde Silifkelilerin AK Partili dedesi ile CHP'lilerin dedesi, HDP'linin dedesi, İYİ Partililerin dedesi, Silifkeli Saadet, MHP, Demokrat Partililerin Atatürk'ün izinde toprak altında kefensiz koyun koyuna yatarak bu ülkenin beka sorununu hep beraber hallettiler” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Mersin'in Silifke ilçesinde CHP'nin yeni ilçe binasının açılışına katıldı. Açılışa Özel ve Ağbaba'nın yanı sıra CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Alpay Antmen, Silifke Belediye Başkan adayı Mustafa Turgut, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer ve partililer katıldı. Açılışta konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Belediye başkanlarımız yeniden aday olduklarında yanlarına gitmeden önce şunu soruyorum; geçen yıllarda kaç tane vaatte bulundun, kaçını yaptın, kaçını yapmadın. Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut 62 vaatte bulunmuş, 4 tanesi büyükşehir aynı partiden olmadığı için yapılamamış. Ama 58 vaadin tamamını yapmış. Belediye Başkanımız Mustafa Turgut'un alnından öpmeye geldim. Yapamadıklarını da yapmış ama yaptıklarına bakarken Sayın Cumhurbaşkanının kulaklarını çınlatası geliyor insanın” dedi.

Silifke'de CHP'li belediye başkanlarının iki köprü yaptığını belirten Özel, “Diyor ya ‘CHP zihniyetinin bir dikili ağacı yok' diye, bir baktık Silifke'de 4 köprü var. Birini Romalılar yapmış, iki tanesini Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları yapmış. Sayın Recep Tayyip Erdoğan üçüncü köprü ile övünüyor. Başkan Mustafa Turgut 4.'cü köprüyü yapmış. Yapmış olduğumuz araştırmalarda Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, AK Partili, MHP'li, CHP'li, İYİ Partili, HDP'liyi birbirinden ayırt etmemiş, herkese eşit hizmet vermiş. Çalmamış, çaldırmamış, Silifke'ye hizmet etmiş. Bunun için Silifkelilere Mustafa Turgut'un yeniden belediye başkanı olacağı müjdesini vermeye geldim. Bu dönem Mersin'de Vahap Seçer, Silifke'de Mustafa Turgut belediye başkanı olup geri kalan hizmetleri tamamlayacaklar” dedi.

“Diyorlar ki eğer 31 Mart'ta bizim adaylarımız seçilmezse siz mahvoldunuz” diyen Özel, “Ülkenin beka sorunu var diyorlar. Bir cumhurbaşkanına kulak verilecekse, sonuncusunun ne dediğini biliyorsunuz Silifkeliler ama birincisinin ne demek istediğini hatırlar. Eğer bir cumhurbaşkanını dinleyecekse sonuncuyu değil de birinciyi hatırlasın. Ne diyor ‘Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır'" şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin beka sorunu olmadığını belirten Özel, “Bu ülke beka sorununu 19 Mayıs 1919'da başlayıp, 29 Ekim 1923'de Cumhuriyet'le taçlanan kurtuluş ve kurtuluş mücadelesinde Silifkelilerin AK Partili dedesi ile CHP'lilerin dedesi, HDP'linin dedesi, İYİ Partililerin dedesi, Silifkeli Saadet, MHP, Demokrat Partililerin Atatürk'ün izinde toprak altında kefensiz koyun koyuna yatarak bu ülkenin beka sorununu hep beraber hallettiler” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise partililerden daha çok çalışmalarını, son bir hafta içerisinde enerjilerinin yüzde yüzlük bölümünü harcamalarını isteyerek, Mersin'de ve Silifke'de CHP'nin seçimi kazanacağını iddia etti.