CHP Vahap Seçer: "Artık halkın suratına çemkirenleri görmek istemiyoruz"

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vaha Seçer, "Artık halkın suratına çemkirenleri istemiyoruz. Halka yalanları, halkı bölenleri görmek istemiyoruz. Biz herkese hizmet için geleceğiz" dedi.

Seçer, ilçe gezilerini Mut gezisi ile sürdürdü. Seçer, partisinin Mut Belediye Başkan Adayı Mehmet Saydam, partililer ve vatandaşlar tarafından ilçenin girişindeki Palantepe Mahallesi mevkisinde karşılandı. Karşılamaya katılan yüzlerce araç Palantepe'den ilçe merkezine kadar, çift şerit üzerinde uzun bir konvoy oluştururken Vahap Seçer de otobüsten Mutluları selamladı.

"Başkan Vahap" sloganları arasında ilçe merkezine gelen Seçer, burada CHP Mut Belediye Başkan adayı Mehmet Saydam için düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı.

Saydam, başkan seçilmesi durumunda su fiyatlarında indirime gideceğini, 5 bin kişilik stat yaptıracağını, OSB kurulması ve ilçeye doğalgaz getirilmesi için girişimde bulunacağını söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer'de konuşmasına “Uzun zamandır Mut'u böyle coşkulu görmemiştim. Herhalde Mart'ın sonu bahar. Buna ben inanıyorum. Anamur'dan Tarsus'a tüm Mersin inanıyor” diyerek başladı.

Mersinlilerin değişim istediğini ifade eden Vahap Seçer, “İnsanlar çocuklarına iş istiyor, aş istiyor. Yeşil alan istiyor, park istiyor. Kreş istiyor. Halk için çalışacak başkanlar istiyor. Bunlar için kaynak var mı diyorlar. Kasayı koruyalım. Hırsızı var, arsızı var. Halkın parasını halk için harcayalım, nasıl hizmet üretiliyor, nasıl kaynak sağlanıyor göreceksiniz” dedi.

Alışılmışın dışında bir belediye başkanı olacağını vurgulayan Seçer, “Farklı bir Mersin olacak. Farklı bir belediye başkanı göreceksiniz. Yan gelip yatan değil, yandaşını, kendisini o koltuğa getirenleri kayıran değil, koltuk sevdalısı değil, halk için çalışan bir belediye başkanı göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

Mut ile benzer coğrafi şartlara sahip olan, tarımsal açıdan Mut'un gerisinde olan Karaman'ın, yöredeki gelişmiş illerden biri olduğuna dikkat çeken Vahap Seçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başka yerlerde insanlar Mersinlilerden, Mutlulardan daha mı çalışkan. Bugüne kadar CHP'ye oy vermemiş, bizim partimize iktidar şansı tanımamış vatandaşlarımıza sesleniyorum. Karaman kalkınmış, Mut kalkınmamış. O zaman Mut'u kalkındıracak, Mersin'i kalkındıracak adaylara oy verin. Bizler de bu memleketin evladıyız. Bir kez de bize şans verin, bizi de deneyin.”

Vahap Seçer, konuşmasının ardından Mut Belediye Başkan Adayı Mehmet Saydam, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Gülnar Belediye Başkan adayı Mehmet Kale ve eski Mut Belediye Başkanı Selahattin Arslan ile birlikte platforma çıkarak Mutluları selamladı.

Vahap Seçer, Mut gezisi kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu, Mut Ticaret ve Sanayi Odası, Mut Ziraat Odası ve Mut Muhtarlar Derneği yöneticileriyle bir araya geldi.