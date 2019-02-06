CHP'den davullu zurnalı aday tanıtımı

Parti binası önünde gerçekleştirilen toplantıda vatandaşlara seslenen CHP Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut, Silifke'de 5 yıl boyunca yaptıkları çalışmaları anlatarak ikinci dönem için de görev aldığında, Silifke'ye önemli projeler kazandırmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Turgut, “15 sene önce Silifke nasıldı, şimdi ne durumda? Son 5 yılda yaptığımız hizmetlerle Silifke'yi çağdaş bir kent haline getirdik” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer ise, “Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ikinci dönemine gidecek. 5 yıl önemli hizmetler yaptı. İkinci 5 yıl daha güçlü olacak. Çünkü Vahap Seçer geliyor. Ağaç dallarıyla gürlermiş. Biz 100 yıllık bir çınarız, Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Köklerimiz derinlerde. Kuvva-i Milliye'de. Bize yakışanı yapacağız. 31 Mart'ta bahara ulaşacağız” diye konuştu.

Silifke'nin Mersin'in ve Türkiye'nin en güzel ilçelerinden biri olduğunu ifade eden Seçer, “Silifke'ye ilişkin önemli projelerimiz var. Büyükşehir desteğiyle önemli hizmetler vereceğiz. Altyapıyla ilgili sorunları var. Arıtma ile ilgili sorunları var. Tüm sahil kesimi için arıtma tesisleri projesi yapacağız, Silifke'de bunlardan biri. Kent meydanı yapacağız. Kent meydanının olduğu yere gençlerimiz için bir merkez yapacağız. Gelsinler kitap okusunlar, internete girsinler, çaylarını kahvelerini içsinler, keklerini yesinler. Silifke'nin yeni bir otogara da ihtiyacı var. Söz veriyorum bu projeleri belediye başkanı olduğumda gerçekleştireceğim” ifadelerini kullandı.

CHP Silifke İlçe Başkanı Cemil Sungur'da, “Nazım'ın dediği gibi ‘En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız.' O güzel günleri çok çalışarak hep birlikte yaşayacağız. Silifke'yi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi yapacağız” dedi.

Toplantıya, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Yenişehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özyiğit, Mut Belediye Başkan Adayı Mehmet Saydam'da katıldı.