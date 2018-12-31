CHP'li Köse, Mersin'de üretici kadınlarla biraraya geldi

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Mezitli Belediyesi'ni ziyaret ederek Kadın Üretici Pazarı kadınları ile bir araya geldi.

Ziyaretinde Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın çalışmalarından övgü ile bahseden Köse, ödülü görmek için özellikle gelmek istediğini söyledi. Başkan Tarhan'dan Çin'de düzenlenen Kentsel İnovasyon Ödülleri yarışmasında kazanılan şampiyonluğun öyküsünü dinleyen Köse, “Gittiğim her yerde Mezitli Belediyesi'nin ve Kadın Üretici Pazarının adını duymak beni gururlandırıyor. Birçok yerde projeyi uygulamak için benden yardım istediler. Yeni yıla girerken göğsümüzü kabartan Mezitli Belediyemizde olmak istedim” dedi.

CHP'li belediyelerin böylesi gurur dolu çalışmalarını gördükçe geleceğe yönelik umutlarının da arttığını ifade eden Köse, “Kadınlarımızın almış olduğu bu ödül benim için çok kıymetli. Başından bu yana takip ettiğim bir proje. Kadınların sosyal hayata katılışı, hayatın içinde oluşu, emeğinin değerlenmesi, kendine gelişi ve birey olarak hissetmesi açısından çok önemli. Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan'ın bu çalışması diğer belediyelerimize de örnek olmasını diliyorum. Bu tür çalışmalar çoğalmalı” diye konuştu.

Kadın Üretici Pazarları projesinin yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda belediye tarafından örnek alındığını, başka ülkelerden projeyi incelemek amacıyla Mezitli'ye gelmek istedikleri bilgisini veren Başkan Tarhan ise, “İnandığım ve başarılı olacağımıza inandığım bir projeydi. Kırsal alandaki üretici kadınların özne olduğu bir proje. Üretici de tüketici de kazanıyor. Kırsal alandaki kadınlarla, kentteki kadınları buluşturduk. Tüketici daha ucuz, daha taze, daha organik ürüne kavuştu. Kadınlara özgüven geldi. Ekonomik ve sosyal yönden güçlendiler. Çin'den dünyaya, Türkiye'yi, Mersin'i, Mezitli'yi tanıtarak ve bu tanıtımı da bir ilçe belediyesi olarak ödülle taçlandırmak büyük mutluluk. Ülke turizm ve ekonomisine katkı sunacağımıza inandığım bu tanıtım olgusunu çok önemli buluyorum” ifadelerini kullandı.