CHP'li Seçer hal esnafıyla bir araya geldi

Seçer, Mersin Yaş Meyve Sebze Hal Kompleksi'nde esnafı ve çalışanları ziyaret etti, komisyoncu ve ihracatçı dernekleriyle bir araya geldi. Son günlerde spekülasyonlara konu olan meslek grubu ile bir arada olduklarını belirterek, "Meyve sebze sektöründe bütün kötülüklerin, bütün sorunların anası komisyoncular, pazarcılar değil. Bunu en baştan ortaya koymak gerekir” dedi.

Türkiye'nin 30 milyon ton sebze, 15 milyon ton meyve üretimi yaptığını, bu sayede hem ülkeye katma değer sağlandığını hem de gıda güvencesinin sağlandığını kaydeden Seçer, “Üretici ve komisyoncu iç içedir, ayıramazsınız. Halleri kapatırsanız üretici yaşayamaz. Üreticinin damarını kesmiş olursunuz. Siyasi yönetimin meyve ve sebzede yaşanan fiyat artışlarından dolayı komisyoncuları suçlaması çözüm değil. Yasal düzenlemeler yapılması gerekir. Umarım tüm bu sürecin sonunda iyi bir yasa yapılır” diye konuştu.

Seçer, Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Münir Şen'in, Mersin Hali içerisinde bir soğuk hava deposu kurulması talebi üzerine, belediye başkanı olduğunda vakit kaybetmeden hal içinde soğuk hava tesisi kurulmasını sağlayacağını söyledi.

"Ayrımcılığı reddediyorum"

Doğu ve Güneydoğu illeri hemşehri dernekleri üyeleriyle de bir araya gelen Seçer, “Burası doyduğunuz yer ama çocuklarınızın da doğduğu yer. Bu kentte artık Mersinli olarak anılmanız lazım. Bu sizin hakkınız. Bu kentte insanlara dilinden, dininden, ırkından, mezhebinden dolayı ayrımcılık yapılmasını reddediyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanı olduğunda sivil toplum örgütlerinin öneri ve görüşlerinden yararlanacağını kaydeden Seçer, "Ulaşım, trafik, altyapı. Bunlar teknik işler, bunlar yapılır. Belediye başkanı olarak benim birinci görevim bu kenti ihya etmek, yatırımlar yapmak. İkinci görevim de ayrımcılıkla mücadele etmek. Teknik işleri iyi bir kadro kurarak çözersiniz. Ama kentin üretim kenti haline getirilmesi, vatandaşlar arasında ayrımcılık yapılmaması belediye başkanının niyetiyle, karakteriyle, dünya görüşüyle ilgilidir. Benim karakterim, vicdanım, dünya görüşüm ayrımcılığı reddeder" şeklinde konuştu.

"Su ve ulaşım ücretlerinde indirim yapacağız"

Seçer, sivil toplum örgütleriyle gerçekleştirdiği buluşmada ise belediye başkanı olduğunda bir yandan yatırımcı ve yenilikçi belediyecilik yaparken bir yandan da sosyal projelere ve sosyal yardımlara önem vereceğini söyledi.

"Fakirimize fukaramıza bakacağız" diyen Seçer, şöyle devam etti; "Örneğin su parasından şikayet ediyor insanlar. ‘Öyle bir su parası geliyor ki, sanırsın hamam çalıştırıyoruz' diyorlar. Gerçekten de su için yüksek ücretler alınıyor. Buna bir el atmak lazım. Ben de diyorum ki, benim dönemimde yoksul yurttaşlar suyu belli bir tona kadar sembolik ücretlerle kullanacak. Benim dönemimde suyun genel fiyatı da daha ucuz olacak. En düşük seviyede olacak. Ulaşım konusunda üniversiteli öğrencilerle konuşuyorum. Her gün okula gidip gelirken ödediği otobüs parası o çocuğun bütçesine dokunuyor. O çocuklardan yol parası almasak ya da az alsak. Biz devletiz, bunları yapmak zorundayız. Bizim amacımız insanlara iş olanağı sağlamak ama bunu yapana kadar da o yoksul insanlara en azından karınlarını doyuracakları, kimseye muhtaç olmadan yaşayacakları bir sosyal yardım sistemi kurmak durumundayız. Bunu yapacağız.”