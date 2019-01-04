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CHP'nin Mersin adayı Vahap Seçer oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı, daha önce iki dönem milletvekilliği yapan Vahap Seçer oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı, daha önce iki dönem milletvekilliği yapan Vahap Seçer oldu.


CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı, bugün yapılan MYK toplantısının ardından açıklandı. Fikri Sağlar ve İstemihan Talay gibi bakanlık yapmış eski milletvekillerinin de aday adaylığı başvurusu yaptığı Mersin'de, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer oldu.



Vahap Seçer kimdir?


Vahap Seçer, 5 Ekim 1963'te Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu. Babasının adı Fahrittin, annesinin adı Nesrin. Ziraat mühendisi, iş adamı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. Tarım, sanayi ve dış ticaret alanlarında faaliyeti olan şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve başkanlığı ile Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Sanayici ve İşadamları Derneği ve Ziraat Mühendisleri Odası üyeli, Tarsus Güç Birliği Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı yaptı.


23 ve 24. dönemlerde CHP'den Mersin milletvekili olarak seçildi. İngilizce bilen Seçer, evli ve 2 çocuk babası.

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