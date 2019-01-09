Çiçek Pasajı Yenileme Projesi tamamlandı

Mersin'de 'Çiçek Pasajı' olarak bilinen Gökçay İş Merkezinin otantik ve turistik bir görünüme kavuşturulması amacıyla başlatılan 'Yenileme ve Canlandırma Projesi' tamamlandı.

Kalkınma Bakanlığı tarafından sağlanan 5.5 milyon liralık hibe bütçe sayesinde Gökçay Kapalı İş Merkezinde 5 ay önce başlayan yenileme ve canlandırma projesi kapsamındaki çalışmalar tamamlandı. Yenileme projesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yürütüldü. Akdeniz Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün mimar, mühendis ve şehir plancısından oluşan teknik personelinin çizdiği özgün tasarım projesi sayesinde pasaj, klasik ile modern mimarinin harmanlandığı bir mekana dönüştü.

Mimari, görsel ve estetik açıdan zenginlik taşıyor

Proje ile Mersin Çiçek Pasajının çatı kaplaması, duvarları, zemin kaplaması, tezgahları ve aydınlatma sistemine kadar her tarafı yenilendi. Proje, engelli vatandaşlar da düşünülerek hayata geçirildi. Pasaja gelenler hem alışverişlerini yapabilecek hem de içeride yapılacak kafe ve oturma alanlarında çay ve kahvelerini içip dinlenebilecek. Yenileme projesi sayesinde, otantik öğelerle zenginleşip artı bir değer kazanarak bir cazibe merkezine dönüşen Çiçek Pasajının, Mersinliler kadar, yerli ve yabancı turistlerin de uğrak mekanı olması bekleniyor.

Gökçay İş Merkezi'nde sona eren yenileme çalışmalarıyla ilgili memnuniyetlerini ifade eden çarşı yönetimi ve pasaj esnafı, projenin hibe bütçesinin karşılanmasını sağlayan dönemin Kalkınma Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ile projenin hayata geçmesi ve tamamlanması noktasında kendilerini yalnız bırakmayan Mersin Valisi Ali İhsan Su ile Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk'a teşekkür ettiler.