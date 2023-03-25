Çiçek üreticisi kadınlar, çiçek pazarında buluşuyor

Evde üretim yapan tüm kadınları açtığı stantlarla bir araya getiren ve ekonomik gelir elde etmesini sağlayan belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, bu kez de çiçek üretimi yapan kadınları Palm City AVM'de bir araya getirdi.

‘Seversin Çiçek Kokar Mersin' sloganıyla çiçek üretimi yapan 13 kadın için stant açan Büyükşehir Belediyesi, kadın üreticilere satış için önemli bir pazar imkanı sundu. Birebir iletişimle satışın yanı sıra sosyalleşme imkanı da bulan kadınlar çiçek pazarında ürünlerini tanıtacağı ifade edildi. Kadın üreticilerin etkinliklerinin yıl içerisinde belirli aralıklarla devam edeceği kaydedildi.

“Umutlarımızı yeşerterek çiçek pazarı etkinliğini açmak istedik”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Burcu Sert, uzun süredir gerçekleştirmedikleri etkinlikleri çiçek pazarı ile başlatmak istediklerini belirterek, “13 tane kadın üreticimizin ürettiği çiçeklerle birlikte çiçek pazarımızı açtık. 26 Mart tarihine kadar sabah saat 10.00'dan akşam saat 22.00'ye kadar etkinliğimiz devam edecek. Türkiye olarak geçirdiğimiz bu zorlu süreçten sonra ilk çiçek pazarı etkinliği ile umutlarımızı yeşerterek açmak istedik. Şu anda ilgi gayet güzel, herkesi bekliyoruz” dedi.

Palm City Alışveriş Merkezi Pazarlama Uzmanı Can Yazgan da “Bugün Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı kadın üreticilerin yer aldığı çiçek pazarına ev sahipliği yapıyoruz. Kadın elinden üretimi her zaman destekliyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesine de bu desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Depremden sonra gerçekleştirdiğimiz ilk etkinlik. Çiçeğin iyileştirici ve birleştirici gücüne inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kadınlarn aile ekonomisine çok büyük katkı sağlıyor”

7 yıldır evinin balkonunda skulent ve kaktüs yetiştiriciliği yapan Özlem Beker'de üretici kadın stantlarında ilk kez yer aldı. Oldukça heyecanlı olduğunu aktaran Beker, “İnsanlarla birebir iletişim kurmak çok güzel. Daha önce internetten satış yapıyorum. Burada bir arada şu anda çok büyük mutluluğun içerisindeyim” şeklinde konuştu.

Etkinliğe ilk defa katılmasına rağmen çok sevdiğini ifade eden Beker, “Çok güzel. Kadınların aile ekonomisine çok büyük katkı sağlıyor. Çok mutluyum şu anda, inanılmaz bir duygu. Çünkü severek yaptığım bir iş. Bu işten para kazanıyorum. Paha biçilemez bir duygu” diye konuştu.