Çiçeklerin geliriyle 21 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı

Mersin'in Mut ilçesinde göreve başlayan Kaymakam Muammer Köken'e tebrik amaçlı gönderilen çiçekler açık arttırmayla satılarak elde edilen gelirle 21 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

26 Ağustos Pazartesi günü Mut ilçe Kaymakamlığı görevine başlayan Muammer Köken'e, tebrik amaçlı gönderilen 26 adet çiçek, Mut Karacaoğlan Çınaraltı Parkında açık arttırma usulü ile satıldıkdan sonra çiçeklerin geliri ihtiyaç sahibi 21 öğrenciye kırtasiye yardımı olarak dağıtıldı.

Kaymakam Muammer Köken, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde öğrencilerin ihtiyaçları tespit edildi. Çiçeklerin satışından elde edilen gelir, ilçeye bağlı Gökcetaş İlkokulu eğitim ve öğretim gören 21 öğrenciye kırtasiye yardımı olarak dağıtıldı” dedi.

Öğrenciler, çanta, kalem, defter ve diğer kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.