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Çiçekli Jandarma Karakolu açıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 6 yıl önce kapatılan Çiçekli Jandarma Karakolu yeniden hizmet vermeye başladı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 yıl önce kapatılan Çiçekli Jandarma Karakolu yeniden hizmet vermeye başladı.


Çiçekli Mahallesi sınırları içinde yer alan karakol Çağbaşı, Çöplü, Yaramış, Çatalca, Ağzıdelik, Kelahmet, Baharlı, Verimli, Simithacılı ve Karsavran mahallelerine hizmet verecek. Bölgede yaşayan yaklaşık 20 bin kişinin güvenliğini sağlayacak olan karakolun yeniden açılması sevinçle karşılandı. Karakolda 19 personelin görev yapacağı öğrenildi.


Çiçekli Mahallesi Muhtarı Sadık Kenarlı, yaptığı açıklamada, ''Karakol yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hizmete giren karakolun bölgemize ve mahallemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim'' dedi.

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