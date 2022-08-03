Çiftçilere dağıtılan fideler meyve verdi

Mersin'in Tarsus İlçe Belediyesi, yerli ve milli tohumlar üzerine başlattığı proje çerçevesinde çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılan ve meyvelerini vermeye başlayan fidelerinin takibini gerçekleştirerek, verimli üretim ve hasat için teknik destek sağlıyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 'Gelecek toprakla hayat buluyor' sloganı ile Ata mirası olan yerli tohumların yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla çiftçilere destek oluyor. Tarsus Belediyesi, tarımsal üretimi, tarımda çeşitliliği ve verimliliği arttırma çalışmalarının yanı sıra, üretimi teşvik ve üreticiyi güçlendirme uygulamalarını da hayata geçiriyor. Bünyesinde kurulan gen bankasından yetişen ata ve yerli tohum yazlık fideler, biber çeşitleri, kavun, domates, salatalık fideleri, üreticilere ücretsiz olarak dağıtılmıştı. Bu çerçevede dağıtılan ücretsiz fideler yetişerek hasada hazır hale geldi. Fide desteğinden faydalanan çiftçilerden Dursun Şölen, Gülçin Merve Karaova, Raziye Erçetin, Cuma-Esma Kılıç ve Osman Gökkoca'nın ektiği fideler meyve verdi. Çiftçiler Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a teşekkür ederken, ziraat mühendisleri yetiştirilen ürünlere hasat öncesi son kontrollerini gerçekleştirdi.

Bu hizmetten memnuniyet duyduklarını ifade eden Gülçin Merve Karaova, "Büyük bir özveriyle belediyemizin bizlere sunduğu hizmetten faydalanarak fidelerimizi toprakla buluşturduk, istediğimiz tüm ürünler bize temin edildi ve şu an meyvelerini veriyor. Başkanımızın süreçlerde etkisi çok büyük. Tohum çok önemli, başkanımız tohuma toprağa sahip çıkmayı bizlere öğretti. Bu yolda ilerleyelim diye teşvik etti. Bu çok kıymetlidir bizler için. Tüm desteklerden ötürü Haluk başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.