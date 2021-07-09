Çiftçilere mikrobiyal gübre desteği

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçedeki üreticilere Mersin Üniversitesinden Yalçın Çınar, Sorguç Heval Rengiz ve ekibi tarafından geliştirilen mikrobiyal gübre dağıtımı yaptı.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte talebi giderek artan ve üretim verimini yüzde 50 oranında artıran mikrobiyal gübre dağıtımına, Mezitli'nin farklı bölgelerinden gelen üreticilerin yanı sıra belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları da katıldı. Çiftçilere mikrobiyal gübrenin üretimi ve kullanımı konusunda bilgiler aktaran Yalçın Çınar “Tarım alanında yaşanan gelişmelerle birlikte mikorbiyal gübrelere olan talep giderek artıyor. Bu ürünler, çiftçilerin mahsul kaybını en aza indirerek potansiyel verimlerini ve kalitelerini korumalarını sağlayan bir ürün. Gübremizin en büyük avantajı zarar veren hastalıklara karşı belirgin bir etkiye sahip olması. Bunun yanında kuraklık, tuzluluk gibi stres unsurlarına karşı mahsul direncini artıran ve bitkinin besin maddesi alımını iyileştiren biyolojik uyarıcı olarak verimi yüzde 50'ye yakın artırma özelliği var” dedi.

Belediye olarak tarımsal üretimin desteklenmesi adına çok değerli çalışmalar yaptıklarına vurgu yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise “Mezitli'de üretim yapan çiftçilerimize sulama desteğinin yanı sıra ulaşım sorunları, lojistik destek, yem, ilaç, gübre gibi sayısız desteğimiz oldu. Yine Mezitli Solinova Kadın Kooperatifimize destek vererek kent içi tarım hamlesini başlattık. Bugün de gelişen teknolojiyle birlikte tarımsal verimin artırılması adına Mersin Üniversitesinden değerli hocalarımızın gönüllü destekleriyle mikrobiyal gübre dağıtımını yaptık. Tamamen organik olan ve hiçbir kimyasal barındırmayan bu gübre çeşidi gerek bitkiyi koruma, gerekse üretimi artırma yönünden çok büyük yeteneğe sahip. 1 litre gübre 4 dönümlük bir arazide kullanılabiliyor. Bu bir nevi pilot uygulama olacak. Farklı bölgelere dağıtarak ne denli verim alınabileceğini görmek istedik. Ona göre arkadaşlarımız üretim değerini belirleyecek. Hem maliyet hem de verim olarak çok büyük fayda sağlayacak. Bu Mersin'de ilk uygulama olacak ve umarım üretim artırılarak kısa sürede Türkiye'ye yayılan bir uygulama olur. Bundan sonra da tarımsal alanda üreticilerimize destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.