Çiftlik balığı fiyatları deniz balıklarını geçti

1 Eylül'de başlayan av sezonu, 15 Nisan'da sona erecekken, balıkçılar sezonun son günlerini vatandaşların değerlendirmesini istiyor.

Balık sezonu ve fiyatlarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, 15 Eylül'de kalkan av yasağının 15 Nisan'da yeniden başlayacağını söyledi. Bu yasaktan dolayı bazı balık çeşitlerinde azalmaların olacağını kaydeden Polat, “Ancak bu tamamen yasak anlamına gelmiyor. Uluslararası sularda avcılık serbest. Orada da barbun, gümüş, mezgit, iskorpit, mercan gibi değişik türden balıklarımız çıkıyor. Şu anda sezonda çıkan barbun, gümüş, istavrit, sardalye, hamsi, çupra, levrek, kırlangıç, somon, mercan, çinakop gibi her türlü balığımız mevcut. Balık çeşidinde herhangi bir sıkıntımız yok” diye konuştu.

Fiyatların bir ara yükseldiğini ancak şu anda normale döndüğünü belirten Polat, “Deniz balığının fiyatları halen uygun. Burada kültür balığının fiyatı yüksek. Kültür balığı şu an tekel haline geldi. Fiyatları istedikleri gibi yükseltiyorlar. Biz deniz balığına istediğimiz gibi müdahale ediyoruz ama kültür balığına müdahale edemiyoruz. Zaten piyasada satılan çupra ve levreğin yüzde 80'ı kültür balığı. Halkımız mümkünse bu balıkları tüketmesin. Yeterince deniz balığımız var. Hem deniz balığı daha uygun fiyatta hem de vitamin anlamında daha iyi durumda” dedi.