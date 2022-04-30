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Çiftlikte çıkan yangında yüzlerce hayvan telef oldu

Mersin’de bir çiftlikte çıkan yangında bin 250 bıldırcın yavrusu, civciv ve muhabbet kuşu telef oldu.

Mersin'de bir çiftlikte çıkan yangında bin 250 bıldırcın yavrusu, civciv ve muhabbet kuşu telef oldu.


Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesine bağlı Karaisalı Mahallesi'nde Yener Arı'ya ait çiftlikte yangın çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, çiftlik tamamen yanarak kül olurken, içerisinde bulunan 700 bıldırcın yavrusu, 300 civciv ve 250 muhabbet kuşu telef oldu.


Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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