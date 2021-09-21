Çığlık atarak balkona çıkan kadın, ikinci kattan düşerek ağır yaralandı

Mersin'de çığlık atarak kaldığı pansiyonun balkonuna çıkan kadın, odadaki bir gencin çabalarına rağmen ikinci kattan düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yenişehir ilçesi Çitlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki katli pansiyonun son katında kalan 42 yaşındaki Dilek D., yardım çığlıkları atarak balkona çıktı. Balkon korkuluklarından aşağı sarkarak atlama girişiminde bulunan kadın, daha sonra kararsız kalıp kendini tekrar yukarıya çekti. Bir süre sonra yeniden balkondan sarkan kadının yardımına orada bulunan bir genç yetişti. Ancak kadın, gencin ellerinden kayarak önce alt kattaki balkon camına çarptı ardından bahçedeki ağaçlarına üzerine düşerek ağır yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

O anlar saniye saniye görüntülendi

Olay anı, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bir kadının bağırarak pansiyonun balkonuna çıktığı ve atlama girişiminde bulunduğu görüldü. Bir süre tereddüt ederek sarktığı balkon korkuluklarından kendini yukarıya çektiği görülen kadın, daha sonra yeniden balkondan aşağı sarkarken, yardım etmeye çalışan gencin ellerinden kayarak önce alt kattaki balkon camına çarptı, ardından bahçedeki ağacın üzerine düştü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.