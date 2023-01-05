Cinayet davası öncesi taraflar birbirine kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Mersin'de 2 yıl önce işlenen bir cinayetin duruşması öncesinde taraflar adliye bahçesinde birbirine girdi. Silahların da kullanıldığı kavgada, 1 kişi ayağından yaralandı. Polisin hızlı müdahalesiyle şüpheliler gözaltına alınırken, 7 silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Adliyesinde 2 yıl önce işlenen bir cinayetin duruşması görüldü. Duruşma öncesi adliye bahçesinde karşı karşıya gelen taraflar, önce sözlü tartışmaya girdi. Ardından kısa sürüde büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, taraflar yanlarında getirdiği silahlarla birbirlerine ateş etmeye başladı. Çok sayıda merminin kullanıldığı kavgada bir kişi ayağından yaralanırken, bölgede tedbir alan polisler anında olaya müdahale etti. Kısa sürede olaya karışan şüpheliler gözaltına alınırken, 7 tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili çalışmanın sürdüğü bildirildi.