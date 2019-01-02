Cinbir, Silifke Ailem Projesi'ne katılanlarla buluştu

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, “Silifke Ailem Projesi"nde yer alan öğrenciler ve veliler ile bir araya geldi. Kaymakam Cinbir, “Bizler de çocuklarını geleceğe hazırlayan anne ve babaların eksiklik yaşamaları halinde her imkanı sağlamak için buradayız” dedi.

Mersin Valiliği'nin koordine ettiği, Silifke Kaymakamlığı tarafından yürütülmekte olan ve Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) tarafından finanse edilen öksüz, yetim çocuklar ve ailelerin sorunları hakkında toplumda farkındalık ve duyarlılık oluşturulması, toplumdaki sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilincinin güçlendirilmesi, ilgili aile ve çocukların toplumla bütünleşerek daha güçlü bir birey toplum bağının kurulması amacıyla başlatılan "Silifke Ailem Projesi" kapsamındaki kurslara katılan öğrenciler ve aileleri akşam yemeğinde buluştu. Yemeğe Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir ile eşi Hayriye Cinbir de katıldı.

Yemekte bir konuşma yapan Kaymakam Cinbir, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, “Sizler bizim geleceğimizsiniz, hayallerinin sınırlandırılmaması için, hedeflerinizin kısıtlamaması için bizler bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Sizlerin arasında çok güzel bağlama çalan arkadaşlarımız çıkacak, olimpiyatlarda şanlı bayrağımızı göndere çektirecek, İstiklal marşımızı tüm dünyaya duyuracak sporcularımız çıkacaktır. Buna inanıyor ve sizlere güveniyorum” diye konuştu.

Silifke Ailem Projesi'nin 2018 yılı faaliyetlerinin sona erdiğini ancak 2019 yılı faaliyetlerinin başladığını belirterek, “Silifke Ailem projesinin SODES kapsamına alınarak 479 bin 910 TL'lik bir bütçe aktarımı yapılmasını sağlayan önceki dönem Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan'a ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler de çocuklarını geleceğe hazırlayan anne ve babaların eksiklik yaşamaları halinde her imkanı sağlamak için buradayız" dedi.

Proje ile başta öksüz, yetim çocuklar ve ailelerinin sorunları hakkında toplumdaki sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilincinin güçlendirilmesi içn çaba sarfettiklerini ifade eden Kaymakam Cinbir konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2016'dan bu yana ilk yaptığımız şey, rehber öğretmenlerinin okullarının kendi alanlarındaki öğrenci velilerini tek tek ziyaret etmek oldu. Elbette eksiklerimiz oluyor, ama her geçen gün eksiklerimizi biraz daha tamamladık. Çocuklarımız halk oyunlarından resme, gitardan bağlamaya, ebrudan satranca hangi kursu istiyorlarsa o kurslar planlandı ve hazırlandı. 400 çocuğumuz da davet edilerek kurslarımıza evlerinden alınıp, beslenme ihtiyaçları karşılanarak ve tekrar evlerine bırakılarak bu projeye dahil oldular. Bu proje kapsamında çocuklarımızı gezilere götürdük, ilerleyen günlerde sinema faaliyetlerimiz olacak. Biz ilçemizin ihtiyaçlarını net ortaya koyabilir ve bunların giderilmesine yönelik projeler üretebilirsek yol kat edebiliriz. Aile sağlam olmalı, ailenin temeli sağlam ve yuvada huzur olmalıdır. Bu ailelerden oluşan toplum daha sağlıklı ve daha güçlü olur.”

Düzenlenen yemeğe Silifke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ayşe Nur Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ayhan Cırık, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil İbrahim Ateş'in yanı sıra çok sayıda kurum amiri ve proje kapsamında açılan kursların eğitmenleri de katıldı.