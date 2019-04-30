Cinbir: "Silifkeliler'i yatırım hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz"

Kaymakam Cinbir, Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ı ziyaretinde, Silifke'nin potansiyelini harekete geçirerek, aslında sahip olduğu marka değerine taşımak, Akdeniz'i ısıtan bir güneş gibi bölgenin kültür- turizm, tarım, ticaret, sanayi alanlarında cazibe merkezi haline getirmek için yürüttükleri çalışmalarda Silifke Belediyesi'nin üstleneceği rolün önemli olduğuna inandığını söyledi.

Bu süreçte Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın ve Silifkelilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Kaymakam Cinbir, "Bütün kurum ve kuruluşlarımızla elbirliği, gönül birliği, işbirliği yaparak bu birlikten elde edeceğimiz güç ve sinerji ile Silifkeliler'i hak ettiği yatırım ve hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Devletimizin bütün kurum ve kuruluşları Silifkeliler'in hizmetindedir. Daha güçlü bir Türkiye'yi inşa etmek için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirilen atılım ve yapılan hizmetlerin bir parçası olarak Silifke'de yapılması gereken çalışmaları ve yatırımları yapmaya, kimsesizlerin kimsesi olmaya, yalnızlara ve yolda kalmışlara yoldaş olmaya, dertlilere merhem olmaya devam ediyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Mücahit Aktan ise kentin ve bölgenin kalkınması ve sorunlarının çözümü adına kaymakamlık ve belediye arasında yapılabilecek her türlü işbirliğine, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye hazır olduklarını belirterek, "Zaman birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığımız bu güzel kentimize hizmet etme zamanıdır. Silifke'nin sorunlarını işbirliği ve koordinasyon içerisinde çözmeyi hedefliyoruz. Başta mülki idare amirimiz ve kaymakamımız olmak üzere Silifke'de ve büyükşehirdeki tüm kurum ve kuruluşlarla uyum içerisinde bir çalışma dönemi geçirmeyi hedefliyoruz. Kentimizi bir adım daha ileriye götürebilmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ziyaretlerinizle bizleri onurlandırdınız” dedi.