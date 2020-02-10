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Çin'den gelen öğrenci hastanede gözlem altına alındı

Mersin’de Çin’den gelen öğrenci, boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurunca gözlem altına alındı.

Mersin'de Çin'den gelen öğrenci, boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurunca gözlem altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Çin'de öğrenim gören 22 yaşındaki E.K., dün boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Öğrencinin, 30 Ocak tarihinde Çin'den döndüğünü söylemesi üzerine, hastane yönetimi tedbir amaçlı gözlem altına aldı. Özel bir odada müşahede altına alınan öğrenci için 'viral enfeksiyon' tanısı konulurken, alınan numuneler tetkik için Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarına gönderildi.

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