Çiner: "Mersin içme suyu konusunda diğer illere göre çok şanslı"

Niğde Üniversitesi Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün Karaduvar atıksu arıtma tesisi ve Berdan içmesuyu arıtma tesisini yerinde gezerek, incelediler.

Niğde Üniversitesi Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fehiman Çiner ile birlikte 3. sınıf öğrencilerinden oluşan 14 Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencisi, önce Mersin'in ve Tarsus'un içmesuyu ihtiyacını karşılayan, Berdan içme suyu arıtma tesisinde, teknik incelemelerde bulundular. Mersin'de kullanılan içme suyunun arıtma aşamalarını, su temini açısından tesisin yapısı ve işleyişi hakkında bilgiler alan öğrenciler, daha sonra karbon, azot ve fosfor giderimi sağlayan, arıtma çamurundan enerji üreten Karaduvar atıksu arıtma tesisini gezerek, tesisin üniteleri ve prosesleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Tesisleri öğrencilerle birlikte gezerek, tesisler hakkında detaylı bilgiler öğrendiklerini ifade eden Fehiman Çiner, atıksu arıtma tesislerini öğrencilere derslerde anlattıklarını söyledi. Çiner, "Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler (I) dersi kapsamında su ve atıksu arıtımında kullanılan prosesleri görmek, tanımak amacıyla MESKİ Genel Müdürlüğü'nün tesislerini gezip, bilgi almaları öğrencilerimiz için çok yararlı oldu. Öğrencilerimiz aldıkları bilgileri uygulamalı olarak nasıl olduğunu algılayabilmek, bilgi ve becerilerini artırmak için bu gezi yararlı oldu. Tesisi gezen öğrencilerimiz de bu bilgileri gezmeyen arkadaşlarına aktaracak, böylece hem öğrenmiş hem de öğretmiş olacaklar. Karaduvar atıksu arıtma tesisi son derece modern bir ileri biyolojik bir arıtma tesisi, Mersinliler böyle bir tesise sahip oldukları için çok şanslılar. Uzun yolculuğumuza değecek iyi izlenimler edindik. Mersin'in modern tesislerini görme fırsatını bulduk. Mersin içme suyu konusunda diğer illere göre çok şanslı, musluktan rahatlıkla su içebilirler. Bize bu olanağı sağlayan, MESKİ Genel Müdürlüğü yetkililerine ve bu gezide bize eşlik eden MESKİ çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz" dedi.