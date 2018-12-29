Çipli kimlik dağıtımı önümüzdeki yıllarda da devam edecek

E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, çipli kimlik dağıtımının önümüzdeki yıllarda da süreceğini belirterek, "Halkımızdan isteğimiz, nüfus müdürlüklerine akın etmemeleridir" dedi.

Kart, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, nüfus müdürlüklerindeki kalabalığın her geçen gün katlanarak arttığını söyledi. Şu ana kadar 32 milyona yakın çipli kimlik dağıtımı yapıldığını, daha 50 milyon kişiye çipli kimlik verilmesi beklenirken kurum yoğunluğunun hat safhaya ulaştığını kaydeden Kart, "Halkımızdan isteğimiz, nüfus müdürlüklerine akın etmemeleridir. Tüm ülkeye çipli kimlik dağıtımı önümüzdeki yıllarda sürecektir. Nüfus müdürlüğüne devir işleminden sonra 3 milyon civarında sürücü belgesi ve 1.3 milyona yakın pasaport işlemi alınmıştır" ifadelerini kaydetti.

Kurumun eksiklerine rağmen canhıraş hizmet veren nüfus personellerinin sorunlarını iletmek ve çözüm önerilerini sunmak üzere İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil'i ziyaret ettiklerini belirten Kart, şöyle devam etti:

"Sendika olarak üzerimizdeki yüklerin alınması ve personelin moral ve verimliliğinin arttırılması adına öneriler sunduk. Nüfus çalışanları olarak özveriyle hizmet veriyoruz ve bundan sonra da aynı özveri ile devam edeceğiz. Halkımıza daha sağlıklı bir çalışma ortamında hizmet etmek adına bu önerilerimizin göz önüne alınmasını bekliyoruz."