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ÇKA desteğiyle personele adli psikoloji eğitimi

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) 2021 yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün ’Adli Psikoloji Eğitimi’ projesi destek almaya hak kazandı.

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) 2021 yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün 'Adli Psikoloji Eğitimi' projesi destek almaya hak kazandı.


Proje sözleşmesi ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger ve Denetimli Serbestlik Müdürü Taner Kocalar arasında imzalandı. Alınacak eğitim, uzmanların Adalet Bakanlığına bağlı kurumların işleyişi ile ilgili bilgilerinin artmasında, çalıştıkları dezavantajlı grubun yaşadıkları süreci daha iyi anlamasında ve daha verimli çalışma gayreti ile suç davranışını önlemesi, müdahale etmesi kapsamında etkin rol oynayacak.


Adli psikoloji eğitimi, başvuru sahibi Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile ortaklar; Mersin E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu, Mersin Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, Tarsus Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde görev alan psikolog, öğretmen, sosyolog ve sosyal çalışmacı unvanına sahip kişilere verilecek.


Adli psikoloji, kuramsal ve pratik bilgisinin yasaların uygulanmasında ve adaletin sağlanmasında kullanılması amacıyla geliştirilmiş bir uzmanlık alanı. Proje ile müdürlük bünyesinde çalışan uzmanların, mesleki bilgilerinin dışında adli psikoloji alanında bilgi düzeylerinin arttırılması amaçlanıyor.

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