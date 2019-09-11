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ÇKA Yönetim Kurulu Toplantısı Mersin'de yapıldı

MERSİN (İHA) – Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Yönetim Kurulu 2019 Yılı Eylül Ayı Toplantısı, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

MERSİN (İHA) – Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Yönetim Kurulu 2019 Yılı Eylül Ayı Toplantısı, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.


Mersin'de yapılan toplantıya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu katıldı.


Toplantıda, ajansın geçmiş dönemde gerçekleştirdiği faaliyetler değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar da görüşülerek karara bağlandı.

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