CNR 4. Mersin Kitap Fuarı açıldı

Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi destekleriyle CNR Holding tarafından bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen CNR 4. Mersin Kitap Fuarı, kapılarını kitapseverler için açtı.

Yenişehir CNR EXPO Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Mersin Valisi Ali İhsan Su, kitapların insanlar için en yakın dost olduğunu belirterek, bütün çocukların kitap okumaya teşvik edildiğini ve her geçen gün kitap okuma oranının arttığını söyledi.

"Kitaplar gelecek nesillere bilgi aktarımı için çok önemlidir"

Geçmiş dönemdeki medeniyetlerin sonraki nesillere aktarılmasında en önemli rolü kitapların üstlendiğini kaydeden Su, "Her alanda yapılan işlerin gelecek nesillere aktarılması için bir kayıt tutulması gerekiyor. İşte en sağlıklı kayıt kitaplardır. Bugün bin 600'lü yıllarda neler olduğunu öğrenmek istesek, o dönemde yazılan kitaplara müracaat edeceğiz. Bu bakımdan kitaplar gelecek nesillere bilgi aktarımı için çok önemlidir" dedi.

"150 bini aşkın ziyaretçi gelmesini bekliyoruz"

Kitap fuarlarının da okuma alışkanlığının artırılmasında önemli rol oynadığını kaydeden Su, "Geçtiğimiz yıl 130 bini bulan ziyaretçi sayımızın bu yıl 150 bini de aşacağına inanıyorum. Fuarlar, yazarlarla onları takip eden okurların buluştuğu mekanlardır. Bu tür fuarların okuma alışkanlığı kazandırılmasına, çocuklara örnek olunmasına önemli katkısı vardır" ifadelerini kullandı.

"Kitap olan bir fuar parlayan bir güneş kadar aydınlatıcıdır"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise "Mersin'in köklü tarihinden aldığı, şehir medeniyeti kültürünü, markalaşmadaki başarısıyla birleştiren ve kentimizin en önemli kültürel etkinliklerinden olan Mersin Kitap Fuarı'nı, sizlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Fuarların, kentlilik kültürüyle doğrudan bağlantısı vardır. Bilhassa içinde kitap olan bir fuar, adeta parlayan bir güneş kadar sıcak, yön verici ve aydınlatıcıdır. Kitaplarımız ve yazılı tüm eserlerimiz, toplumumuzun kültür ve medeniyet birikiminin en önemli hazinesidir. Kainatın sahibi, bize, 'oku' emri ile sesleniyor! Yani; okumak, öğrenmek, bilgiyi beyinde, yürekte yeniden şekillendirmek, nefes alıp vermek kadar doğal, bir o kadar da elzem bir eylemdir" şeklinde konuştu.

"Bilgi sönmeyen bir ışıktır"

Toplumda kitap okuma alışkanlığı konusunda farkındalık oluşturmak ve okumanın yaşam boyu öğrenme üzerindeki vazgeçilmez etkisini göstermek için düzenlenen bu etkinlikleri desteklediklerini kaydeden Kocamaz, "Mersin Kitap Fuarı gibi rüştünü ispatlamış ve geleneksel hale gelmiş etkinlikler ile bu etkinliklere siz değerli halkımızın katılımı, geleceğimize dair güzel umutlar beslememize vesile olmaktadır. Çünkü bilgi sönmeyen bir ışıktır. Bilgiyi kayıt altına alan, koruyan, yücelten ve sunan bu etkinlikler; yüreğimizde umut verici kıvılcımlar saçmaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, bilginin ve kültürün gücüne inanıyoruz! Bu doğrultuda göreve geldiğimiz günden bu yana Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarımızla 29 eseri halkımıza kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından fuarın açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri, daha sonra stantları gezdi. 2 Aralık tarihine kadar sürecek olan fuarda söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk etkinliklerinin de olduğu birçok etkinlik gerçekleştirilecek.