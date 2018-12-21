Çocuk alanında faaliyet gösteren kuruluşlar toplandı

Mersin'de çocuk alanında faaliyet gösteren kuruluş temsilcileri yaşanan sorunların değerlendirilmesi ve uygulama birlikteliğin sağlanması amacıyla bir toplantı düzenledi.

Davultepe Çocuk Evleri Sitesi'nde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, çocuk sorunları ile çocuk koruma sistemleri, sokakta çalışan çocuklar ve çocuk işçiliğinin önlenmesi çalışmaları değerlendirildi. "Çocuklarımız için birlikteyiz" adıyla gerçekleştirilen toplantını her ay düzenleneceği kaydedildi.

Toplantıya, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Emniyet Çocuk Şube Müdürü İsmail Petek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk alanında faaliyet gösteren kuruluş temsilcileri, Mersin adliyesinde çocuk alanında görev yapan hakim ve savcılar, çeşitli kamu kurumu temsilcileri ve çocuk şube müdürlüğünde görev yapan çocuk polisleri katıldı.