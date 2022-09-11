Çocuk Atölyesi etkinliklerine katılan çocuklar sertifikalarını aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Toroslar ilçesinde faaliyetlerini yürüten Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesinde, çoğunluğu 4-6 yaş aralığındaki 60 çocuk eğitim alıyor. Bilimden sanata, oyundan çeşitli sosyal etkinliklere kadar pek çok ayrıntı, çocukların potansiyelini ortaya çıkarmak için düşünülüyor. Çocuklar; hafta içi her gün bilişsel, dil, sosyal ve öz bakım becerileri içeren içeriklerle, gelişimlerini destekleyici etkinliklere katıldı. 32 çocuktan 28'i ilkokula geçiş yaparken, 4 çocuk da anaokuluna geçiş yapacak.

Atölyenin bahçesinde ailelerin de katılım sağladığı mezuniyet etkinliğinde çocuklara sertifikaları tek tek verildi. Hazırlanan panoda hatıra fotoğrafı çekildi. Çocuk şarkıları söyleyerek eğlenen çocuklar dans etti, oyunlar oynadı.

“Çocuklarımız burada hayata hazırlandılar”

Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesi Birim Sorumlusu ve Okul Öncesi Öğretmeni Sonay Berber, “Burada bugün, bir yıl boyunca düzenli olarak gelmiş ve aktivitelerimize katılmış çocuklarımıza sertifikalarını veriyoruz. Çocukların gelişimlerine uygun aktiviteler yapıyoruz. Sanattan müziğe, danstan harekete, çizgi çalışmalarına kadar onları aslında biz hayata hazırlıyoruz. Çocuklarımız, aileleriyle birlikte yaz kış demeden atölyelerimize katılım sağladılar ve eğitimlerini tamamladılar. Atölye içeriklerimiz çok yönlü olduğu için, onlar da her sabah, öğlen ve akşam demeden etkinliklerini tamamladılar. Bu süre boyunca, 32 çocuğumuz atölye aktivitesini başarıyla tamamladı. Bunlardan 28'i ilkokula, 4'ü de anaokuluna geçiş yaptı. Biz bu yüzden çok mutluyuz. 5 Temmuz 2021'den beri atölye etkinliklerimize devam ediyoruz” dedi.

“Burada güzel günler geçirdim”

Atölyeye katılan çocuklardan 6 yaşındaki İkranur Sönmez ise “Burada bütün yıl arkadaşlarımla, öğretmenlerimle oyunlar oynadık. Güzel günler geçirdim. Okula başlayacağım. Bugün burada mezuniyet yapıyoruz. Çok güzel oyunlar oynuyoruz” diye konuştu.