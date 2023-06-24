Çocuk atölyesi öğrencileri dönemi başarıyla tamamladı

Etkinlik boyunca hazırladıkları dans gösterilerini sergileyen öğrenciler, ailelerine duygulu anlar yaşattı. Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de etkinliğe katılarak öğrencilerin yılsonu heyecanına ortak oldu. Velilerle birlikte gösteri boyunca çocuklara alkış tutup, eşlik eden Meral Seçer, atölyedeki öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Yıl boyunca çocukların gelişimini önceleyen sosyal ve fiziksel çalışmaların yapıldığı 4-12 yaş grubunun olduğu çocuk atölyelerinde başarılı bir yıl geçiren çocuklar, etkinlikte dönem bitirme sertifikalarını da aldı.

Daha önce de Mevlana ve Atgirmez mahallerindeki kadın ve çocuklarla bir araya geldiğini ancak bu etkinliğin ayrı bir anlamı olduğunu belirten Kooperatif Başkanı Meral Seçer, “Hepimizin göz bebeği çocuklarımız, yıl boyunca atölyede etkinlik yaparak dönemlerini başarıyla tamamlandılar. Daha önce kadınlarımızla atölyelerdeki etkinliklerimizde bulmuştuk. Ama en güzeli çocuklar ile bir araya gelmek” dedi.

Yaz tatilinin çocuklar için güzel başlangıçlara vesile olmasını dileyen Seçer, “Yazın bol bol kitap okuyun, annelerinize yardım edin, arkadaşlarınızla oyunlar oynayın, güzel bir yaz geçirin sonra da yeni okul dönemine hazır bir şekilde başlayın” diye konuştu.

Annelerin mutluluklarının gözlerinden okunduğunu ifade eden Seçer, “İnşallah çocuklarımız hep mutlu ve hayat şanslarının bol olduğu bir gelecekleri olur. Her zaman böyle güzel günlerde bir arada oluruz, sevgiyle kalın” şeklinde konuştu.

Atölye çalışmalarıyla birlikte hem annelerde hem de çocuklarda büyük bir değişim yaşandığını ve bu değişimden mutluluk duyduğunu aktaran belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürü Hava Güngeç ise “Atölyelerimizde hem kadınlar hem çocuklara yönelik yürüttüğümüz faaliyetlerimiz var. El sanatları becerileri, atölye çalışmaları ile birlikte yaşam becerileri atölyeleri yapıyoruz. Çevre temizliğinden tutun da özel gün ve kutlamalara kadar eğitimler gerçekleştiriyoruz. 2022- 2023 eğitim ve öğretim yılının son gününü tamamladık ve dönemi başarıyla bitiren çocuklarımıza belgelerini verdik” ifadelerini kullandı.

Atölye sorumlularından öğretmen Sonay Berber de yılsonu etkinliklerinin çok eğlenceli ve güzel geçtiğini anlatarak, “Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesi ile Atgirmez Kadın ve Çocuk Atölyesi'nin ortak etkinliğini gerçekleştirdik. Yılsonu gösterisi yaptık, dans ve şarkı hazırladık. Sunumlarımızı gerçekleştirdik. Ardından da mezuniyet hatıramızı fotoğraflandırdık” dedi.

Atölye sorumlularından öğretmen Eda Canbolat ise “Hem mezuniyet hem de yılsonu balo tadında bir etkinliğimiz oldu. Atölyemiz açıldıktan sonra özellikle kadınlar belediyemiz sayesinde kendi yaşam alanlarının yani köyün, evin ve tarlanın dışına çıkmaya başladılar. İlk kez demeyeceğim. Çünkü atölyemiz açılalı 3 sene oldu. İlkler tekrarlanmaya başladı. Velilerimiz, çocuklarımız çok mutlu. Hem öğreniyorlar hem geziyorlar. Bu etkinlikte duygulu anlar yaşandı. Başkanımıza, emeği geçem herkese sonsuz teşekkürler” diye konuştu.