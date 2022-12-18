Çocuk Atölyesindeki minikler kurabiye yapmayı öğrendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yılbaşı Kurabiyesi Yapım Atölyesi' ile Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesinden 30 çocuk, uzman pasta şefi eşliğinde yılbaşı kurabiyesi yapmayı öğrendi. Etkinlik çerçevesinde hem eğlenip hem öğrenen çocuklar, yaptıkları kurabiyeleri anne ve babalarına götürdü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 'Yılbaşı Kurabiyesi Yapım Atölyesi' düzenlendi. Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesinde eğitim alan 4-6 yaş arası çocukların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte 30 çocuk, pasta şefi Ayşemine Uludoğan eşliğinde yılbaşı kurabiyesi yapmayı öğrendi.

"Çocukların hiç bilmedikleri bir alanda hayal kurmaları çok keyifli"

Etkinliğe gönüllü olarak destek veren pasta şefi Ayşemine Uludoğan, çocuklar için yapılan bir çalışmada mesleki olarak katkı sunabilmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Muhtemelen bu çocuklar hayatında ilk kez şeker hamuruyla ya da kurabiyeyle yapılan böyle bir etkinlikle karşılaşıyorlar. Bunun için çok heyecanlıydım. Hiç bilmedikleri bir alanda hayal kurmaları ya da bir meslekle ilgili bilgi sahibi olmaları çok keyifliydi. Her biri çok tatlı ve çok enerjik. Buraya çok isteyerek gelmişler, o yüzden çok güzel geçti" dedi.

Çocuklarla birebir ilgilenen Uludoğan, "Bu çocukların ihtiyaçlarının keşfedilip, hangi alanlara yönlendirilebileceğini bilip, buna uygun alanlar yaratılıyor olması beni çok mutlu etti. Bu grupla buluşabilmek ve mesleki olarak da böyle bir katkı sağlayabilmek, benim için çok kıymetli. Büyükşehir Belediyesi böyle bir organizasyon hazırlamasaydı, belki de hiçbir zaman bu çocuklarla karşılaşmayacaktık" diye konuştu.

"Çocuklarım bu etkinlikler sayesinde iletişim kurmayı öğrendiler"

Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesinde aldıkları eğitimin, 3 çocuğunun da gelişimine çok ciddi oranda katkı sağladığını söyleyen velilerden Burcu Orhan, "Ben durumdan çok memnunum, çünkü bana uyurken ‘iyi geceler' dahi demeyen çocuklarım vardı. Bu etkinlikler sayesinde, şimdi çocuklarım benimle gayet güzel iletişim kuruyorlar. Maddi imkanlarım doğrultusunda belli yerlere götüremeyecekken, belediyenin imkanları sayesinde birçok etkinliğe katılıyorlar. Çocuklar iletişim kurmayı öğrendiler. Evime gelen misafir çocuklarla kavga eden çocuklarım, oyun oynamayı öğrendiler. Telefondan uzak kalmayı, daha çok oyun oynamayı, kitaplarla boyama yapmayı öğrendiler" ifadelerini kullandı.