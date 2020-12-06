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Çocuk drone'dan korkup kaçtı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir çocuğun gördüğü drone’dan korkup kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çocuğun gördüğü drone'dan korkup kaçtığı anlar kameraya yansıdı.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenice Mahallesinde amatör bir fotoğrafçı, drone ile bölgeyi havadan görüntülerken, bir çocuğu fark etti. Fotoğrafçı, çocuğu, daha yakından görüntülemeye çalıştı. Bu sırada üzerinde dolaşan drone'u gören çocuk korkup kaçmaya başladı. Çocuğun, arkasına dönüp bakarak kaçtığı anlar drone kamerası tarafından görüntülendi.

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