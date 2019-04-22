Çocuk Festivali renkli başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesince bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Mersin Uluslararası Çocuk Festivali, başladı. Birbirinden renkli aktivitelerle başlayan festival, 2 gün sürecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen Uluslararası Çocuk Festivali, bu yıl da renkli görüntülere sahne olacak. Uluslararası Çocuk Festivali, dans gösterilerinden tiyatro oyunlarına, konserlerden yarışmalara, turnuvalardan yetenek atölyelerine, spor müsabakalarından oyun istasyonlarına kadar birbirinden eğlenceli, renkli ve eğitici etkinlikleri Mersinlilerle buluşmaya başladı. Açık alanlar, çim alanlar, serbest etkinlik alanları, oyun parkları ve üç farklı salonda düzenlenecek olan etkinlikler ile oldukça geniş bir aktivite alanı ile ziyaretçilerine kapılarını açan festivalde, çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler de bu coşkuya ortak olma imkanı bulacak. Bugün Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda festivalin açılış seremonisi yapıldı. Seremoninin ardından çeşitli dans gösterileri sunuldu. Renkli görüntülerin oluştuğu dans gösterilerinde, özellikle jimnastikçilerin gösterisi büyük beğeni aldı. Dans gösterilerinin ardından Ferdinand adlı film gösterisi, Köstebekgiller tiyatro gösterisi, bubble şov, Hacivat ve Karagöz gölge oyunu ve dijital oyunlar başta olmak üzere gün boyu sürecek olan pek çok etkinlik düzenlenecek.

Festivalin ikinci günü olan ve aynı zamanda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan'da ise saat 10.00'da başlayacak etkinlikler kapsamında, ilk gün etkinliklerinin yanı sıra Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler tiyatro gösterisi, Ukrayna, Bulgaristan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Gürcistan, Hindistan halk dansları gösterisi, Barış Manço şarkıları konseri, birçok etkinlik ve aktivite yer alacak. Festival çerçevesinde ayrıca şişme oyun grupları, atölyeler, yarışmalar, yarış pistleri, geleneksel oyunların sergileneceği açık hava etkinliklerinin yanı sıra çocuklar Midilli atlar ile gezinti yapmanın keyfini de yaşayacak.

Festivalle ilgili konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Sinan Bayrakdar, festivalin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediklerini belirterek "Her geçen yıl çıtayı biraz daha yükselterek, çocuklarımızın eğleneceği, koşup enerjilerini atabileceği güzel etkinlikler düzenlemeye çalıyoruz. Bu yıl çok zengin bir etkinlik takvimimiz var. Belli başlı tiyatro gruplarımız var, kendi tiyatro ekibimizin gösterileri var. Çizgi sinemamız var. Festival kapsamında birçok statlarımız olacak. Atölyelerimiz olacak, çocuklarımız doya doya eğlenecekler. Büyük bir alana şişme oyun grupları kurduk. Dijital oyun gruplarımız var. Çocuklarımızı buraya davet ediyoruz. 2 gün boyunca burada gülüp eğlenip, enerjilerini boşaltabileceği bir mekan sunduk onlara hepsini bekliyoruz" dedi.