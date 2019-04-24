Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Festivali'nde yöresel lezzetler standı açan ev hanımları, hem ev ekonomisine katkıda bulundu hem de çocukların yöresel, doğal ve sağlıklı ürünlerle tanışmalarını sağladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na katkı sunmak için düzenlenen 3. Mersin Çocuk Festivali'nde bu yıl kadın emekçiler de yerini aldı. Açılan stantlarda el emeği göz nuruyla ürettikleri sağlıklı ve yöresel ev ürünlerini satan kadınlar emeklerinin karşılığını aldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin kadın emeğine ve doğal ürünlere destek vermek amacıyla gerçekleştirdiği etkinlikte, 15 stant açıldı. Aileler ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği stantlarda Karakuş tatlısı, Bozyazı kavutu, kokulu çörek, sıkma, narenciye ürünleri gibi yöresel lezzetlerin yanı sıra farklı lezzetler de yerini aldı.

Çocukları fast food alışkanlığının dışında tutmak ve yöresel lezzetlere teşvik etmek için açılan stantlar, yoğun ilgi gördü. Çocuklar daha önce bilmedikleri Karakuş tatlısı, Bozyazı kavutu gibi farklı yöresel lezzetleri tatma fırsatını bulurken, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri kadınların emeğinin güçlendirilmesi ve topluma kazandırılması için önümüzdeki dönemde de daha farklı etkinliklerin gerçekleştirilmesinin amaçlandığını bildirdi.