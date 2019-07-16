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Çocuk Forum Mersin'de hünerlerini sergilemeye devam ediyor

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, resme ilgisi olan çocukları ’Çocukların Gözünden Forum Mersin Atölyesi’nde buluşturdu.

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, resme ilgisi olan çocukları 'Çocukların Gözünden Forum Mersin Atölyesi'nde buluşturdu.


Forum Mersin AVM, 12,13,14 Temmuz tarihlerinde Forum Sanat Alanında düzenlediği 'Çocukların Gözünden Forum Mersin Atölyesi'nde çocukları ağırladı. Üç gün boyunca 12:00-22:00 saatleri arasında ücretsiz gerçekleştirilen atölye çalışmalarında, katılımcılar resim eğitmeni Ümran Esiroğlu Yaman eşliğinde Forum Mersin ile ilgili hayallerini ve düşüncelerini resimle dile getirdiler.


Çocukların ortaya çıkardığı eserlerin, ağustos ayında sergileneceği bildirildi.

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