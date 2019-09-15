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Çocuk hakları durakları hayata geçiyor

Mersin’de çocuk ve çocuk hakları alanında kamuoyu duyarlılığı oluşturmak amacıyla ’Çocuk Hakları Durakları’nın hayata geçirileceği bildirildi.

Mersin'de çocuk ve çocuk hakları alanında kamuoyu duyarlılığı oluşturmak amacıyla 'Çocuk Hakları Durakları'nın hayata geçirileceği bildirildi.


İl Çocuklar Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, bu çerçevede Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Bilim Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Şerife Hasoğlu'nu ziyaret ettiğini söyledi. Ziyarette, çocuk hakları ve çocuk işçiliği alanında Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Mersin için ne yapabilecekleri konusunu değerlendirdiklerini kaydeden Sarı, "İlk olarak çocuk haklarıyla alakalı 'Çocuk Hakları Durakları'na hayata geçireceğiz. Bu konuda ortak çalışmaya başladık. Yine benzer şekilde çocuk hakları ve çocuk işçiliği alanında Büyükşehir Belediyesi ile ortak faaliyetler planlıyoruz" dedi.


Sarı açıklamasında, Hasoğlu'nun da Mersin'de çocuk hakları ve çocuk işçiliği alanında ortak çalışma yapmanın, sosyal belediyecilik olarak görevleri arasında yer aldığını söylediğini aktardı.

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