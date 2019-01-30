Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda Mersin'de çocuk işçiliği ile mücadele çalışmaları kapsamında komisyon çalışmalarına başladı.

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerinden oluşan komisyon, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının gündemini, 'çocuk işçiliğinin sakıncaları, çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında yapılacak iş ve işlemler ve alınacak tedbirler' oluşturdu.

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Kutlu, çocuk işçiliği ile mücadele konusunda bakanlığın talimatları doğrultusunda çalışmalara başladıklarını, bundan sonraki aşamada her ay gerçekleşecek komisyon toplantılarında çocuk işçiliğini önleyici tedbirler üzerinde duracaklarını ifade etti.