Çocuklar, Akdeniz'deki şenlikte gönüllerince eğlendi

Akdeniz Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği şenlikte, çocuklar gönüllerince eğlendiler.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Şafak Erdur-Seyfi Alanya Spor Tesisi'nde gerçekleştirilen şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılan minikler, gün boyunca katıldıkları aktivitelerde sol sol eğlendiler. Şenliğe, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak, meclis üyeleri, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Akdeniz Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen ve yoğun bir ilgi gören şenlikte, geleneksel yarışmalar ve dans gösterileri, sirk korteji, maskot bandosu, illüzyon gösterisi, yüz boyama ve balon katlama, palyaçolar, planetaryum etkinlik çadırı, trambolin ve DJ performansı gibi oyun, eğlence ve etkinlikler düzenlendi. Şenliğe katılan ve farklı etkinliklere katılarak eğlenen minikler, gün boyu süren etkinlikte unutamayacakları saatler yaşadılar.

“Çocuklarımıza geçmişimizi asla unutturmayalım”

Şenlikte çocuklarla ve aileleriyle sohbet eden Başkan Gültak, çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi. Şenlikte çocuklara seslenen Gültak, “Sizler bizim geleceğimizsiniz. 23 Nisan; hem Meclisimizin açılışının 99'uncu yılı, aynı zamanda da devletimizin, cumhuriyetimizin, özgürlük ve bağımsızlığımızın ilanı anlamına geliyor. Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan bugüne dek çok büyük engeller aştı. Çocuklarımıza geçmişimizi asla unutturmayalım” dedi.

23 Nisan'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece ülkemiz değil, tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bir bayram olduğunu vurgulayan Gültak, “Çocuklarımıza her gün bayram olsun, her gün böyle eğlensinler istiyoruz. Çünkü çocuklarımız en büyük varlığımız. Bizler de Akdeniz'de farkındalık oluşturmak amacıyla bu 23 Nisan'da böyle bir etkinlik organize ettik. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha güzel ve daha farklı etkinlikler düzenleyeceğiz” diye konuştu.

Başkan Gültak, konuşmasının ardından şenlikte organize edilen birbirinden renkli eğlence ve etkinliklere katılarak, çocukların sevinçlerine ve heyecanlarına ortak oldu.